Domy na sprzedaż w Khan Daun Penh, Kambodża

15 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
Jest to rzadka okazja do nabycia wysoce strategicznej nieruchomości handlowej w Sangkat Wat …
$280,000
Dom 5 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 489 m²
Piętro 2
Ten uroczy drewniany dom, położony w spokojnej okolicy w Khan Daun Penh, oferuje doskonałą m…
$2,80M
Dom 5 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3
Ten E0- E2 dom jest idealnie położony na ulicy 184, zaledwie w odległości krótkiego spaceru …
$720,000
Dom 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Ten wysoki potencjał 2-piętrowy sklep, cena 580 000 dolarów, jest strategicznie położony w h…
$550,000
Dom 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Położony w doskonałej, strefy wysokiego ruchu, nieruchomość ta jest idealna do prowadzenia d…
$760,000
Dom 12 pokojów w Sangkat Phsar Chas, Kambodża
Dom 12 pokojów
Sangkat Phsar Chas, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 117 m²
Piętro 3
Rzadka okazja inwestycyjna stała się dostępna wzdłuż prestiżowej Riverside w Phnom Penh - te…
$1,30M
Dom 4 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 68 m²
Piętro 4
Zdobyć rzadką okazję inwestycyjną w samym sercu stolicy Kambodży z tym najlepszym komercyjny…
$270,000
Willa 3 pokoi w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Willa 3 pokoi
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 980 m²
Pułkownik Francji Willa Na sprzedaż (Perfect Location) około 250m od Niezależnego Pomnika • …
$6,50M
Dom 3 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
$95,000
Dom 1 pokój w Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Daun Penh, ta 1-sypialnia, 1-łazienka nieruchomości of…
$565,000
Dom 3 pokoi w Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Ten uroczy obiekt znajduje się w pobliżu Uniwersytetu w Puthisastra i historycznego Instytut…
$75,000
Dom 8 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 8 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3
Jest to wyjątkowa okazja, aby kupić komercyjny sklep w bardzo południe - po Khan Daun Penh, …
$400,000
Dom 2 pokoi w Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Ten 85m2 odnowiony apartament znajduje się na trzecim piętrze w samym sercu Daun Penh 's CBD…
$80,000
Bliźniak w Khan Daun Penh, Kambodża
Bliźniak
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 60 m²
CZAS WYKAZU 7 SZTUKALOBBY & DUPLEX✅Doskonała konstrukcja✅Stylowe wnętrze✅Segment Premium✅VIP…
$40,387
Willa w Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodża
Willa
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 194 m²
Four-Bedroom Villa na sprzedaż w Residence 90 - Srah Chork, Phnom PenhTa luksusowa willa obe…
$990,000
