Wille na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

Willa w Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 404 m²
Luksusowy 7-Sypialnia Willa z basenem na sprzedaż - Chbar Ampov, Phnom PenhMarzyłeś kiedyś o…
$2,90M
Willa w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Willa
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesna willa na sprzedaż w Kbal Kaoh, Chbar AmpovTa oszałamiająca willa jest prawdziwym …
$85,000
Willa w Sangkat Khmuonh, Kambodża
Willa
Sangkat Khmuonh, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 277 m²
Wyobraź sobie życie w domu, który odzwierciedla prawdziwe wyrafinowanie i wyrafinowany styl.…
$750,000
Willa w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Willa
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 m²
Luksusowa willa wielopokoleniowa na sprzedaż - Norea Cove Residences, Phnom PenhTa luksusowa…
$6,30M
Willa w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 50 m²
Ten Kon Kat Laor Villa (v2) jest teraz na sprzedaż w Borey Chankiri, miejsce, aby być, jeśli…
$130,000
Willa w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 m²
Elegant 5-Sypialnia Willa na sprzedaż w Borey Peng Huoth, Chbar AmpovInspirujące tło do życi…
$4,50M
Willa w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
4-Sypialnia Villa na sprzedaż w Borey Chankiri, Phnom PenhPrzejdź do bardziej spokojnego i s…
$299,000
Willa w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Willa
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 645 m²
Wejdź w tło nowoczesnego luksusu w tej ekspansywnej willi z inteligentną integracją domu, sy…
$1,50M
