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Domy z tarasem na sprzedaż w Kambodża

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Phnom Penh
207
Siem Reap
90
Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
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3 obiekty total found
Dom 7 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 7 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa dla rodziny. Położony w centrum stolicy Królestwa Kambodży.Rozwinięta infr…
$180,000
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Willa 15 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 15 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 15
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielna willa w centrum stolicy Królestwa Kambodży.W pełni gotowy do życia. Komfortowy i p…
$220,000
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Dom 5 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulna prywatna willa w centrum stolicy Królestwa Kambodży Phnom Penh.Elitarna dzielnica …
$220,000
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Typy nieruchomości w Kambodża.

wille

Parametry nieruchomości w Kambodża

z garażem
z Ogród
Tanie
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