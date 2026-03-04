Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Prampi Makara
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Khan Prampi Makara, Kambodża

2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Vong, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Vong, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3
Ten dobrze utrzymany dom położony jest w bardzo południowej części Sangkat 7 Makara, z 4 prz…
$344,000
Zostaw prośbę
Dom 13 pokojów w Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Dom 13 pokojów
Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Pokoje 13
Sypialnie 13
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 267 m²
Piętro 3
Ta nieruchomość oferuje doskonałe możliwości wynajmu. Obiekt jest położony na terenie o powi…
$1,60M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się