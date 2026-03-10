Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Siem Reap, Kambodża

Willa 2 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Willa 2 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Wspaniały nowoczesny design willi z koncepcją społeczności żyjącej w Bakong Village. Położon…
$101,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Ta pojedyncza willa jest dostępna na sprzedaż w mieście turystycznym Borey, położonym w gmin…
$240,000
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Krous, Kambodża
Dom 7 pokojów
Krous, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 310 m²
Piętro 3
Pięknie odnowiona willa na sprzedaż w Borey Angkor Palace, Svay Dankum Commune, Siem Reap Ci…
$370,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Krous, Kambodża
Dom 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2
Odkryj wyjątkową możliwość inwestycji w tym domu link na sprzedaż w Borey Premier, Siem Reap…
$70,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Krous, Kambodża
Dom 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3
Sprawdź ten piękny dom 3-pokojowy link na sprzedaż w Borey Premier Palace, Krong Siem Reap! …
$90,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2
Ten uroczy 3-pokojowe Villa na sprzedaż w Svay Dangkum obszarze Siem Reap City oferuje dogod…
$100,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 208 m²
Idealna mieszanka tradycyjnego uroku i nowoczesnego komfortu z tym pięknym drewnianym domem …
$80,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Willa w stylu zachodnim w strzeżonej społeczności w gminie Sro Ngae, Siem Reap City. Społecz…
$220,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Krous, Kambodża
Dom 5 pokojów
Krous, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 778 m²
Piękny dom z 5 sypialniami jest na sprzedaż w Svay Dangkum, Siem Reap. Ten przestronny dom j…
$330,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 496 m²
Piętro 2
Ta prywatna willa, umieszczona na 496 m2 powierzchni, posiada 3 sypialnie i 4 łazienki. Poło…
$240,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Piętro 2
Piękna 4-pokojowa prywatna willa jest na sprzedaż w Svay Dangkum obszarze Siem Reap. Znajduj…
$198,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Krous, Kambodża
Dom 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 224 m²
Ten piękny dom na sprzedaż w Svay Dangkum, Siem Reap City! Posiada trzy przytulne sypialnie …
$170,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Dom 2 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ten elegancki dom na sprzedaż w Borey Turystyka. Ta nieruchomość łączy wygodę z nowoczesnym …
$70,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Piękna Villa jest teraz oferowana na sprzedaż. Znajduje się w Gminie Sala Kamraeuk otoczony …
$80,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 317 m²
Piętro 1
Odkryj tę wyjątkową hybrydową willę Khmer- European, oferującą połączenie tradycyjnego uroku…
$620,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 559 m²
Piętro 2
Jeśli rozważasz zakup domu z dużą ilością ziemi w Siem Reap, znajdziesz opcje, które oferują…
$170,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 789 m²
Piętro 1
Odkryj empion luksusowego życia w pobliżu prestiżowego Angkor Golf Resort w Siem Reap, Kambo…
$494,000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Krous, Kambodża
Willa 5 pokojów
Krous, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 400 m²
Piętro 1
Ten piękny 5-sypialnia, 6-łazienka willa z prywatnym basenem znajduje się zaledwie 10 minut …
$590,000
Zostaw prośbę
Willa
Willa 3 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2
Ten uroczy willa z trzema sypialniami na sprzedaż w mieście Borey Turystyka, Siem Reap City,…
$270,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Krous, Kambodża
Dom 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ten dom link znajduje się wewnątrz bezpiecznego kompleksu Borey Melbourne Residence i oferuj…
$75,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Niezależnie od tego, czy chcesz zainwestować w stałe miejsce zamieszkania, dom letniskowy cz…
$75,000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Siem Reap, Kambodża
Willa 5 pokojów
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 049 m²
Jest to prywatny dom w stylu kurortu położony w bujnym ogrodzie, gdzie starożytny i nowoczes…
$900,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 675 m²
Ta wyjątkowa nieruchomość w spokojnej dzielnicy Chreav w Siem Reap oferuje cztery wspaniałe …
$250,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 98 m²
Ten ładny dom z trzema sypialniami jest na sprzedaż w Svay Dangkum Commune, Siem Reap. Jest …
$80,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1
Ta 3-pokojowa willa znajduje się w Svay Dangkum, na południowy zachód od Siem Reap, zaledwie…
$185,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Piętro 2
Ta piękna willa z 4 sypialniami na sprzedaż w doskonałej lokalizacji Siem Reap, zaledwie kil…
$240,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 432 m²
Ta willa z trzema sypialniami w gminie Svay Dangkum w Siem Reap oferuje całkowitą powierzchn…
$195,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 415 m²
Odkryj tę wspaniałą, nowoczesną willę zagnieżdżoną w spokojnej okolicy Svay Dangkum, Siem Re…
$850,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 334 m²
Piętro 2
Szukasz prywatnej willi w dogodnej lokalizacji? Nie patrz dalej! Ta 2-sypialnia, 3-łazienka …
$260,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 012 m²
Odkryj luksusowe mieszkanie w tej wspaniałej prywatnej willi, znajduje się zaledwie 250 metr…
$390,000
Zostaw prośbę

