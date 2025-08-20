Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Yambol, Bułgaria

8 obiektów total found
Hotel 196 m² w Botevo, Bułgaria
Hotel 196 m²
Botevo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia: 196 m ² Wykres: 1210 m ² Oferujemy na sprzedaż solidny dwuko…
$110,568
Zostaw prośbę






Hotel 120 m² w Bolyarovo, Bułgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Całkowicie urządzony i odnowiony dom z 4 sypialniami w Bolyarovo, Jambol Re…
$78,329
Zostaw prośbę






Hotel 74 m² w Malko Sharkovo, Bułgaria
Hotel 74 m²
Malko Sharkovo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Opis przedmiotu: Nowo wybudowany dom na sprzedaż w miejscowości Malko Sharkovo. Powierzchni…
$44,227
Zostaw prośbę






Hotel 45 m² w Elhovo, Bułgaria
Hotel 45 m²
Elhovo, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia mieszkalna: 45 m ² Wykres: 1400 m ² Oferujemy na sprzedaż jed…
$8,962
Zostaw prośbę






Hotel 120 m² w Bolyarovo, Bułgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Masywny dwupiętrowy dom z 6 pokojami w pobliżu Bolyarovo Cena: 16,600 EUR …
$18,622
Zostaw prośbę






Hotel 120 m² w Malomir, Bułgaria
Hotel 120 m²
Malomir, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia mieszkalna: 120 m ² Wykres: 780 m ² Dom znajduje się w pobliż…
$48,883
Zostaw prośbę






Hotel 80 m² w Jamboł, Bułgaria
Hotel 80 m²
Jamboł, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Opis przedmiotu: Dwupiętrowy dom 15 minut od miasta Elhovo Cena: 8000 euro Powierzchnia: 80…
$9,311
Zostaw prośbę






Hotel 80 m² w Malomirovo, Bułgaria
Hotel 80 m²
Malomirovo, Bułgaria
Powierzchnia 80 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia: 2,130 m ² Oferujemy na sprzeda? dzia? ka ze starym domem w m…
$5,819
Zostaw prośbę






