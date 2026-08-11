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Mieszkania na sprzedaż w Yambol, Bułgaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Elhovo, Bułgaria
Mieszkanie
Elhovo, Bułgaria
Powierzchnia 1 050 m²
Kompleks myśliwski i turystyczny oferowany na sprzedaż znajduje się w wiosce w południowo-ws…
$237,230
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Parametry nieruchomości w Yambol, Bułgaria

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