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Domy na sprzedaż w Tsarevo, Bułgaria

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8 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Carewo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Carewo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przytulny dwupiętrowy dom na sprzedaż w miejscowości Bulgari, gmi…
$68,156
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Sinemorets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34062404 Cena: 400,700 euroLokalizacja: CinemorePokój: 6Powierzchnia całkow…
$458,138
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Dom 3 pokoi w Lozenets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Lozenets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33939906Oferowana na sprzedaż dwupiętrowa willa w kompleksie Lalov Yegrek w…
$194,959
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Sinemorets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34062398Cena: 294,515 euro.Lokalizacja: CinemorePokój: 6Powierzchnia całkow…
$336,650
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Dom 5 pokojów w Sinemorets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34062402 Cena: 364,637 euro.Lokalizacja: CinemorePokój: 6Powierzchnia całko…
$417,806
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Dom 5 pokojów w Sinemorets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Domek wsi typu zamkniętego, składający się z 10 domów, które tworzą harmonijny zespół stylow…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Lozenets, Bułgaria
Willa
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 6 670 m²
$3,57M
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Dom w Lozenets, Bułgaria
Dom
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 175 m²
Agencja nieruchomości KVADRAT   prezentuje wyłącznie jeden luksusowy, luksusowy dom o powier…
$843,712
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