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Wille na sprzedaż w Svilengrad, Bułgaria

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Mladinovo, Bułgaria
Willa 6 pokojów
Mladinovo, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
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Willa 6 pokojów w Svilengrad, Bułgaria
Willa 6 pokojów
Svilengrad, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 950 m²
Liczba kondygnacji 2
Massive Four bedroom #house in a village close to Harmanli and Svilengrad. The house if full…
$53,165
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Parametry nieruchomości w Svilengrad, Bułgaria

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