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Domy Szeregowe w Sweti Włas, Bułgaria

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Sweti Włas, Bułgaria
Szeregowiec
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronny i w pełni umeblowany dom z około 110 m ² powierzchni …
$250,142
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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