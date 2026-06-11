Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sweti Włas
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Sweti Włas, Bułgaria

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/6
🔥 Gorąca oferta na czerwiec - 600 euro! c- s "Arena 1", St. VlasNa wynajem przytulny apartam…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się