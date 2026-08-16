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Sklepy na sprzedaż w Sofia City, Bułgaria

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6 obiektów total found
Sklep 60 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 60 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 60 m²
Agencja Square z przyjemnością oferuje wspaniały sklep w dzielnicy Rozadnika na Al. Stamboli…
$87,127
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Sklep 52 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 52 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 52 m²
$29,205
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Sklep 123 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 123 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 123 m²
$126,908
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Sklep 191 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 191 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 191 m²
$165,281
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Sklep 60 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 60 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 60 m²
$70,309
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Sklep 700 m² w Sofia, Bułgaria
Sklep 700 m²
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 700 m²
$789,628
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Typy nieruchomości w Sofia City.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
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