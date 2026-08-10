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Hotele na sprzedaż w Smolyan, Bułgaria

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2 obiekty total found
Hotel w Chepelare, Bułgaria
Hotel
Chepelare, Bułgaria
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest skutecznie obsługiwany hotel rodzinny położony w centralne…
$1,86M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 700 m² w Devin, Bułgaria
Hotel 700 m²
Devin, Bułgaria
Pokoje 17
Powierzchnia 700 m²
Kvadrat Agency sells a hotel located in a quiet neighborhood of Devin. It is a good opportun…
$435,669
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