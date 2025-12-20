Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Razlog
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Razlog, Bułgaria

Hotel 98 m² w Razlog, Bułgaria
Hotel 98 m²
Razlog, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronne 3-pokojowe mieszkanie w dobrze utrzymanym kompleksie …
$123,130
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
