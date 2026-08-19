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Hotele na sprzedaż w Primorsko, Bułgaria

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4 obiekty total found
Hotel 780 m² w Primorsko, Bułgaria
Hotel 780 m²
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 780 m²
Piętro 5/5
# 26613082 Oferujemy 5-piętrowy hotel w cichej i malowniczej lokalizacji na wybrzeżu Morza C…
$634,858
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Hotel 41 m² w Primorsko, Bułgaria
Hotel 41 m²
Primorsko, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Albatros w Primorsku to nowoczesny budynek mieszkalny, zaledwie ki…
$93,874
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 720 m² w Primorsko, Bułgaria
Hotel 720 m²
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 720 m²
Piętro 5/5
# 31391694Oferujemy pensjonat w centrum miasta. Primorsko.Cena: 665 000 euroLokalizacja: GR.…
$767,601
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Hotel 1 098 m² w Kiten, Bułgaria
Hotel 1 098 m²
Kiten, Bułgaria
Pokoje 17
Powierzchnia 1 098 m²
Jeśli chcesz, kiedy otworzysz oczy, aby zobaczyć morze i słońce mruga do ciebie, przyjdź do …
$781,020
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