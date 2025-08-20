Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Primorski, Bułgaria

6 obiektów total found
Hotel 1 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 1 m²
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 1 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 764 m ² w mieście Varna, w obs…
$115,596
Hotel 1 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 1 m²
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 1 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 850 m ² w miejscowości Sokolov…
$27,933
Hotel 1 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 1 m²
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 1 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzeda? regulowany dzia? ka o powierzchni 1,041 m ² w obszarz…
$157,507
Hotel 1 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 1 m²
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 1 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu trzy działki w obszarze Zlatna Ribka o łącznej powierzchn…
$299,721
Hotel 2 000 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 2 000 m²
Warna, Bułgaria
Pokoje 20
Powierzchnia 2 000 m²
Sprzedaż działającej firmy - hotel Lokalizacja: Evksinograd, Warna, Bułgaria Powierzchnia: 2…
$1,08M
Hotel 96 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 96 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż przestronny i słoneczny apartament w otoczonym komple…
$115,224
