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Domy na sprzedaż w Kubrat, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Kubrat, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Kubrat, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować na sprzedaż ten 2 pokojowy dom, z działki 720 m2 …
$101,714
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 8 pokojów w Kubrat, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Kubrat, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować na sprzedaż ten 3 sypialny dom, z działki 2083 m2…
$78,650
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Kubrat, Bułgaria

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