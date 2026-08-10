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Domy na sprzedaż w Karnobat, Bułgaria

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5 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Krumovo Gradishte, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Krumovo Gradishte, Bułgaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Opis przedmiotu: Krumovo Gradiste - Opis wsi Krumovo Gradiste to spokojna i przytulna wiosk…
$135,781
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Asparuhovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Asparuhovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Odnowiony dom z dużą działką - Village of Asparuhovo, 39 km od Burgas Uroczy jednopiętrowy d…
$52,486
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom w Karnobat, Bułgaria
Dom
Karnobat, Bułgaria
Liczba łazienek 1
$26,586
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Ognen, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Ognen, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
# 27095974 Oferujemy jednopiętrowy dom w pięknym obszarze regionu Burgas, w społeczności Kar…
$27,348
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Dom 1 pokój w Karnobat, Bułgaria
Dom 1 pokój
Karnobat, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
$52,015
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Parametry nieruchomości w Karnobat, Bułgaria

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