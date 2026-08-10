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Mieszkania na sprzedaż w Kameno, Bułgaria

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8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Polski Izvor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronne, stylowo urządzone mieszkanie z trzema sypialniami w centralnej części…
$258,708
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Mieszkanie 2 pokoi w Polski Izvor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/9
We offer spacious unfurnished two-bedroom apartments WITHOUT MAINTENANCE FEE in the Smokinit…
$104,497
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Mieszkanie 2 pokoi w Polski Izvor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/9
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty dwupokojowe BEZ OPŁAT UTRZYMAWCZYCH w kompl…
$104,497
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34082724Na sprzedaż:Gotowy do osiedlenia się dom z przestronnym działki Cen…
$146,756
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Mieszkanie 1 pokój w Polski Izvor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty z jedną sypialnią BEZ OPŁAT UTRZYMAWCZYCH w…
$56,094
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Mieszkanie 1 pokój w Polski Izvor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 000 m²
Piętro 3/4
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty z jedną sypialnią BEZ OPŁAT UTRZYMAWCZYCH w…
$56,094
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Mieszkanie w Cherni vrah, Bułgaria
Mieszkanie
Cherni vrah, Bułgaria
Powierzchnia 130 m²
Nowy kompleks domów jednorodzinnych zaledwie 12 km od miasta Burgas Lokalizacja Kompleks bę…
$151,115
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Mieszkanie 1 pokój w Polski Izvor, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/6
‼️SALES START‼️ Sunny Beach New residential building in the center of Sunny Beach near Caca…
$61,746
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Parametry nieruchomości w Kameno, Bułgaria

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