  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Elhovo
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Elhovo, Bułgaria

2 obiekty total found
Hotel 80 m² w Malomirovo, Bułgaria
Hotel 80 m²
Malomirovo, Bułgaria
Powierzchnia 80 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia: 2,130 m ² Oferujemy na sprzeda? dzia? ka ze starym domem w m…
$5,819
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 45 m² w Elhovo, Bułgaria
Hotel 45 m²
Elhovo, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia mieszkalna: 45 m ² Wykres: 1400 m ² Oferujemy na sprzedaż jed…
$8,962
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
