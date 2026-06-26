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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Chernomorets, Bułgaria

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
We offer a stylish two-room apartment in picturesque Chernomorets, where the comfort of home…
$401
za miesiąc
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/4
Jest to świetny wybór dla tych, którzy szukają proste, czyste i w pełni zaopatrzone zakwater…
$401
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Realting.com
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Realting.com
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