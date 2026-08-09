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Domy na sprzedaż w Byala, Bułgaria

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4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Byala, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz niedrogiej nieruchomości z wielkim potencjałem? Ten dwupiętrowy dom we wsi Polsko Ko…
$15,624
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
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Dom 7 pokojów w Bjała, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Bjała, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, nieumeblowany, dwupiętrowy dom z ogrodem w miejscowości Biała, w obwo…
$250,769
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Dom 4 pokoi w Byala, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom w miejscowości Biała, w obwodzie Warna. …
$214,074
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Byala, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy przestronny, umeblowany, parterowy dom z ogrodem w miejscowości Biała, w obwodzie …
$196,487
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Parametry nieruchomości w Byala, Bułgaria

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