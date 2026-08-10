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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Borovo, Bułgaria

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2 obiekty total found
Mieszkanie 8 pokojów w Ekzarh Iosif, Bułgaria
Mieszkanie 8 pokojów
Ekzarh Iosif, Bułgaria
Pokoje 8
Powierzchnia 1 400 m²
Piętro 3/3
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować tę nieruchomość, znajduje się w malowniczej i dob…
$97,921
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Ekzarh Iosif, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Ekzarh Iosif, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować tę wiejską nieruchomość, znajdującą się w malowni…
$14,614
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Borovo, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
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