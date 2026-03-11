Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Bankja
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Bankja, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Bankja, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Bankja, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 200 m²
$267,403
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się