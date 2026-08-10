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Domy na sprzedaż w Avren, Bułgaria

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5 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Ravna Gora, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Ravna Gora, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 34197404 Dom na sprzeda ¿w miejscowości Rovna Gora najlepiej na ca ³ y rok …
$227,526
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Dom 4 pokoi w Priseltsi, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Priseltsi, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 208 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 33589296 Koszt: 255 000 euro. Powierzchnia całkowita: 208 m2 + 12,5 m2 tara…
$290,099
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Dom 4 pokoi w Bliznatsi, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Bliznatsi, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości: 34237036Przytulny dom rodzinny w malowniczej miejscowości Bliznatsi wspóln…
$374,681
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Avren, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Avren, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Piętro 1/2
# 33806458Cena: 390000 euroLokalizacja: SA.Avren, powszechnie. WarnaPowierzchnia całkowita: …
$414,693
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Dom 4 pokoi w Priseltsi, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Priseltsi, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 178 m²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
$151,158
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Parametry nieruchomości w Avren, Bułgaria

z garażem
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