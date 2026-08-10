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Mieszkania na sprzedaż w Avren, Bułgaria

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5 obiektów total found
Mieszkanie w Bliznatsi, Bułgaria
Mieszkanie
Bliznatsi, Bułgaria
Powierzchnia 112 m²
Kompleks luksusowych domów w cichym i spokojnym miejscu, zaledwie 15 minut jazdy od WarnyKor…
$215,236
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Mieszkanie w Priseltsi, Bułgaria
Mieszkanie
Priseltsi, Bułgaria
Powierzchnia 142 m²
Kompleks nowoczesnych domów dwukondygnacyjnych zaledwie 15 km od centrum WarnyKorzyściSpokoj…
$260,953
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Mieszkanie w Avren, Bułgaria
Mieszkanie
Avren, Bułgaria
Dwupiętrowy dom, wykonany w starym bułgarskim stylu, zaledwie 25 km od miasta Varna. Korzyś…
$166,919
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Avren, Bułgaria
Mieszkanie
Avren, Bułgaria
Doskonały dom do rezydencji w spokojnej miejscowości, zaledwie 25 km od miasta Varna.Lokaliz…
$206,800
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Mieszkanie w Bliznatsi, Bułgaria
Mieszkanie
Bliznatsi, Bułgaria
Atrakcyjny obiekt w miejscowości Kamchia, 25 km od miasta Varna.Korzyści-Świetna lokalizacja…
$452,585
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Parametry nieruchomości w Avren, Bułgaria

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