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Mieszkania na sprzedaż w Styria, Austria

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Graz
24
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29 obiektów total found
Mieszkanie w Graz, Austria
Mieszkanie
Graz, Austria
Powierzchnia 131 m²
Dzielnica biznesowa znajduje się w ruchliwej lokalizacji w Gries, Graz. Dzięki wysokiej częs…
$138,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Piętro 4
Apartament znajduje się w Körösiestraße w popularnej dzielnicy Geidorf. Lokalizacja ta oferu…
$180,686
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Mieszkanie w Edelschrott, Austria
Mieszkanie
Edelschrott, Austria
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Modriach, 8583 Modriach, znajduje się w idyllicznej styrii, otoczony delikatnymi wzgór…
$518,911
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie w Fischbach, Austria
Mieszkanie
Fischbach, Austria
Powierzchnia 600 m²
Idylliczne miejsce otoczone lasami. Miejsce było kilkakrotnie uznawane za najpiękniejszą gór…
$754,151
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Modern 2-room apartment in an excellent location.
$266,373
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Penthouse w Scheifling, Austria
Penthouse
Scheifling, Austria
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 7
Życie i inwestycje w Austrii to życie i współpraca z gospodarczo rozwiniętym krajem, w który…
$110,355
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Inwestycje w nieruchomości w dzisiejszych realiach pozostają jednym z najbardziej dochodowyc…
$151,825
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Jakikolwiek kryzys na świecie Austria zawsze pozostaje krajem stabilnym ekonomicznie! Graz j…
$119,460
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Mieszkanie 1 pokój w Graz, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Graz, Austria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Apartment for sale as an investment with the right to reside.
$323,348
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Mieszkanie 4 pokoi w Feldkirchen bei Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Rozpoczęcie budowy: maj 2020 r. Dostawa obiektu: spodziewana na koniec 2022 r. Cena dla inwe…
$271,354
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Mieszkanie zostało oddane do użytku w czerwcu 2018 roku i jest w bardzo dobrym stanie. Dzięk…
$717,484
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Welcome to your new home in the beautiful city of Graz, the capital of Styria. This stunning…
$252,781
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Mieszkanie 4 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 3
W pobliżu centrum Grazu powstaje nowy kompleks mieszkaniowy. Niezależnie od tego, czy przepr…
$240,268
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament w prestiżowej lokalizacji / Doskonały układ / Idealny dla rodzin / Cudo…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Absolutnie bezpieczny! Inwestycje w nieruchomości są najbardziej niezawodną inwestycją! Zain…
$308,540
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2
Inwestycje w nieruchomości w dzisiejszych realiach pozostają jednym z najbardziej dochodowyc…
$180,131
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Jakikolwiek kryzys na świecie Austria zawsze pozostaje krajem stabilnym ekonomicznie! Graz j…
$125,399
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 7
Do Twojej uwagi Apartament na 7. piętrze : Powierzchnia mieszkalna 32,21 m Balkon 7,52 m …
$160,831
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Mieszkanie w Graz, Austria
Mieszkanie
Graz, Austria
Powierzchnia 785 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w pobliżu Areos Park, centrum Aten, Muzeum Archeologiczne, …
$252,540
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Sun 3-room apartment with a kitchen near the center.
$264,067
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Ten ekskluzywny i wysokiej jakości odnowiony 3-pokojowy apartament z dużą loggią znajduje si…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 3
Opis ogólny: kompleks mieszkaniowy i nbsp; Z 7 mieszkaniami od 48 m2 do 122 m2 i 7 parkingów…
$348,533
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Mieszkanie 4 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Projekt jest ukończony i gotowy do wprowadzenia.   Od momentu rejestracji transakcji możesz …
$452,980
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Apartment with a garden including a place in an underground garage without a commission in S…
$269,456
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Mieszkanie 4 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Niezawodna inwestycja w twoją przyszłość! Graz jest drugim co do wielkości miastem w Austrii…
$193,888
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 3
Opis ogólny: Zbudowano projekt mieszkaniowy z 7 mieszkaniami o powierzchni od 48 m2 do 122 m…
$225,261
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Mieszkanie 3 pokoi w Gleisdorf, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Gleisdorf, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Piętro 1
$325,312
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Jasne i przestronne 3-pokojowe mieszkanie w Gösting Mieszkanie znajduje się na pierwszym pię…
$252,775
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Typy nieruchomości w Styria.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Styria, Austria

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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