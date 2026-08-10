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Mieszkania na sprzedaż w Górna Austria, Austria

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8 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Haid, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Haid, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
W Hyde oferowany jest apartament dwupokojowy o powierzchni około 52 m2. Apartament znajduje …
$198,540
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Mieszkanie 2 pokoi w St Florian am Inn, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
St Florian am Inn, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Oberösterreich, ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekretangegen (Umkreisvon25km)W odn…
$391,602
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Mieszkanie 3 pokoi w Altmunster, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Altmunster, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4
Na sprzedaż jest bezbarierowy apartament, 3 pokoje, z pięknym widokiem na majestatyczny Trau…
$405,361
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w St Florian am Inn, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
St Florian am Inn, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Oberösterreich, ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekretangegen (Umkreisvon25km)Kaufe…
$530,077
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Mieszkanie 2 pokoi w St Florian am Inn, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
St Florian am Inn, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Oberösterreich, ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekretangegen (Umkreisvon25km)Kaufe…
$398,715
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Mieszkanie 1 pokój w Linz, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Linz, Austria
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4
$227,130
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Mieszkanie 2 pokoi w Aurolzmunster, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Aurolzmunster, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Buy your apartment in the  castle Living & Renting With this unique property you have …
$489,230
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Mieszkanie 2 pokoi w Aurolzmunster, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Aurolzmunster, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Buy your apartment in the castle Living & Renting With this unique property you have t…
$361,425
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Parametry nieruchomości w Górna Austria, Austria

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