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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Austria

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Wiedeń
99
Graz
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Styria
28
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 6
Bardzo cichy, słoneczny, bez barier, klimatyzowany, niskoenergetyczny - kondominium z konser…
$1,02M
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Typy nieruchomości w Austria.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Austria

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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