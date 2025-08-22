Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Korce
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Bashkia Korce, Albania

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Bashkia Korce, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Korce, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Korca. Sprzedawane 2- piętrowy dwupoziomowy willa, 120 m2 w mieszkalnej dzielnicy Belvedere.…
$290,372
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wagner Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bashkia Korce, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się