Риэлтор без границ

O agencji

Agencja nieruchomości Vip Realty Club - społeczność rosyjskojęzycznych ekspertów mieszkających w ponad 11 krajach. Przedstawiamy największych deweloperów w krajach takich jak: Gruzja; Cypr Północny; Niemcy; Indyk; Egipt Hiszpania. Dajemy zatem możliwość inwestowania w nowe budynki na całym świecie bez marż i prowizji. Współpracujemy również z wtórnym rynkiem mieszkaniowym we Włoszech, w Bułgarii, starannie wybierając obiekty płynne i odpowiednie strategie inwestycyjne. Pomożemy opracować strategię inwestycyjną z budżetem 20 000 $. Wydamy VNZH; PMZH. Wybieramy instytucję edukacyjną z bezpłatnymi i płatnymi podmiotami. Mamy przedstawicielstwa w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.