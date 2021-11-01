Риэлтор без границ

Agencja nieruchomości Vip Realty Club - społeczność rosyjskojęzycznych ekspertów mieszkających w ponad 11 krajach. Przedstawiamy największych deweloperów w krajach takich jak: Gruzja; Cypr Północny; Niemcy; Indyk; Egipt Hiszpania. Dajemy zatem możliwość inwestowania w nowe budynki na całym świecie bez marż i prowizji. Współpracujemy również z wtórnym rynkiem mieszkaniowym we Włoszech, w Bułgarii, starannie wybierając obiekty płynne i odpowiednie strategie inwestycyjne. Pomożemy opracować strategię inwestycyjną z budżetem 20 000 $. Wydamy VNZH; PMZH. Wybieramy instytucję edukacyjną z bezpłatnymi i płatnymi podmiotami. Mamy przedstawicielstwa w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.
Wybieramy nieruchomości o najlepszym potencjale inwestycyjnym,
bierzemy udział w zamkniętych sprzedażach z naszymi klientami
z możliwością otrzymania dodatkowych rabatów aż do 15%.
Realizujemy pełny cykl transakcyjny:
od zakupu w wykopie fundamentowym do sprzedaży na etapie budowy (cesja).
Pomagamy uzyskać zezwolenie na pobyt; miejsce stałego pobytu; obywatelstwo.
Wybierz instytucje edukacyjne oferujące bezpłatną i płatną edukację.
Z przyjemnością pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.