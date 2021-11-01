  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Риэлтор без границ

Риэлтор без границ

Rosja, Centralny Okręg Federalny
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2005
Na platformie
Na platformie
4 lata 3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Suomi, עִברִית
Strona internetowa
Strona internetowa
www.vrcrealt.com
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Agencja nieruchomości Vip Realty Club - społeczność rosyjskojęzycznych ekspertów mieszkających w ponad 11 krajach. Przedstawiamy największych deweloperów w krajach takich jak: Gruzja; Cypr Północny; Niemcy; Indyk; Egipt Hiszpania. Dajemy zatem możliwość inwestowania w nowe budynki na całym świecie bez marż i prowizji. Współpracujemy również z wtórnym rynkiem mieszkaniowym we Włoszech, w Bułgarii, starannie wybierając obiekty płynne i odpowiednie strategie inwestycyjne. Pomożemy opracować strategię inwestycyjną z budżetem 20 000 $. Wydamy VNZH; PMZH. Wybieramy instytucję edukacyjną z bezpłatnymi i płatnymi podmiotami. Mamy przedstawicielstwa w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie. 

Usługi

Wybieramy nieruchomości o najlepszym potencjale inwestycyjnym, 

bierzemy udział w zamkniętych sprzedażach z naszymi klientami

z możliwością otrzymania dodatkowych rabatów aż do 15%.

Realizujemy pełny cykl transakcyjny: 

od zakupu w wykopie fundamentowym do sprzedaży na etapie budowy (cesja).

Pomagamy uzyskać zezwolenie na pobyt; miejsce stałego pobytu; obywatelstwo.

Wybierz instytucje edukacyjne oferujące bezpłatną i płatną edukację.

Z przyjemnością pomożemy Ci rozwiązać Twój problem. 

 

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 06:13
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Moi partnerzy
2 dewelopera 1 agencja
Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 60 nowe budynki
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$125,074
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 45
Powierzchnia 37–63 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Szukasz biernego dochodu za granicą bez ryzyka? Przygotowany apartament w Azji z 5 * zarządzania i gwarantowana rentowność. Technologia SMART, poziom LUX. Meble i maszyny Turnkey. Hydraulika - Niemcy, Szwajcaria. Widok na wschód❤️Apartamenty w kompleksie dają gwarancję płatności czynszu za 1…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
221,522
Mieszkanie
37.0
125,000
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Gruzja
od
$59,040
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 29–61 m²
2 obiekty nieruchomości 2
💎 Nowy kompleks z widokiem na morze 124; Nowa konstrukcja w pobliżu morza 124; odroczenie 52 miesięcy🔥 Prepay jest poniżej rynku🔥 Wzrost kosztów dostawy do + 48%🔥 Zwrot z inwestycji do 12% rocznieNa sprzedaż apartamenty z 1 i 2 sypialniami w kompleksie premium na New Boulevard.Do morza - 100…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
122,000
Mieszkanie
29.1
59,665
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy GREENS
Zespół mieszkaniowy GREENS
Zespół mieszkaniowy GREENS
Zespół mieszkaniowy GREENS
Zespół mieszkaniowy GREENS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GREENS
Zespół mieszkaniowy GREENS
Oba, Turcja
od
$160,265
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
LCD Zieloni Alanya / Oba Kompleks zostanie zbudowany zgodnie z wysokimi standardami i cechami na najwyższym poziomie w budownictwie i dekoracji.  STATUS KOMPLEKSOWY: 1,8 metra do morza 1 km od szpitala państwowego 400 metrów do autostrady Antalya-Mersin 1,3 km do hipermarketu metra …
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Pokaż wszystko Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Batumi, Gruzja
od
$42,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
PIRAMIDrodzina wielorodzinnaPoczątek New Boulevard2 km od lotniska250 m do morza100 m od kompleksu RainbowAdres budowy kompleksu: Batumi AdliaDostawa kompleksu w białej ramce - sierpień 2025Dostawa kompleksu z naprawami - grudzień 2025Bezinteresowne raty do końca 2025 r.Kompleks jest zarządz…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Boreti, Czarnogóra
od
$166,469
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 53–67 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезидентов. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8 – 67.0
178,539 – 266,762
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
1 2 3
Agencje w pobliżu
ConPro
Rosja, Centralny Okręg Federalny
Nieruchomości mieszkalne 1
Firma powstała jako firma inwestująca, dokonano akumulacji usług na temat klientów, dostawy sprzętu, projektów ekologicznych, takich jak oczyszczanie ścieków, recykling różnych rodzajów odpadów. W trakcie procesu pracy pojawił się kierunek nieruchomości zagranicznych i ponieważ popyt produku…
Zostaw prośbę
Конгломерат недвижимость
Rosja, Północno-Zachodni Okręg Federalny
Firma działa głównie na rynku nieruchomości w Petersburgu i regionie Leningradu, ale posiada również zasoby i partnerów w innych regionach Rosji i niektórych krajach zagranicznych. Wszyscy pracownicy agencji pracują w terenie od ponad 5 lat, a każdy specjalista zna wszystkie dziedziny, jak r…
Zostaw prośbę
РЕАЛ АН
Rosja, Petersburg
Rok założenia firmy 1999
Nieruchomości mieszkalne 202 Nieruchomości komercyjne 4 Wynajem długoterminowy 27 Działki 63
Agencja nieruchomości « Real » zyskała reputację niezawodności od momentu rozpoczęcia działalności na rynku w 1999 roku. Agencja zapewnia pełen zakres usług w zakresie nieruchomości w St. Petersburg i region Leningradzki. Ich wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w tej dz…
Zostaw prośbę
ДОМРЕПОСТ
Rosja, Centralny Okręg Federalny
Rok założenia firmy 2002
Ponad 2000 zakończonych transakcji, 20 lat doświadczenia w branży nieruchomości, od dziennego czynszu po zakup dużej nieruchomości. Pracujemy w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych i podmiejskich. Mamy doświadczenie w zakupie nieruchomości hipotecznych i sprzedaży nieruc…
Zostaw prośbę
ООО «АН Академия»
Rosja, Północno-Zachodni Okręg Federalny
Rok założenia firmy 2005
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się