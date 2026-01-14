  1. Realting.com
УП "Квадратный метр"

Białoruś, Mińsk
;
Agencja nieruchomości
1999
Mniej niż miesiąc
Русский
m2.by
Godziny pracy
Otwórz teraz
O agencji

Agencja "metr kwadratowy" rozpoczęła działalność w 1999 roku. W tym okresie firma co roku zwiększyła tempo rozwoju. W 2006 r. Agencja zajęła pierwsze miejsce według wyników białoruskiego Stowarzyszenia "Nieruchomości" w nominacji "Niezawodowy Partner" oraz drugie miejsce w nominacji "Niezawodowość i profesjonalizm". Obecnie firma posiada biuro przedstawicielskie w mieście Borisov. Agencja oferuje szeroki zakres usług na zakup, sprzedaż, zarówno komercyjne i mieszkaniowe nieruchomości. Wśród pracowników agencji, zarówno certyfikowani pośrednicy jak i doświadczeni prawnicy, którzy pomogą rozwiązać swoich klientów różnych kwestii nieruchomości.

Usługi
  • zakup mieszkań, pokoi, domów, domków i domków,
  • sprzedaż
  • wymiana
  • zarządzanie gruntami,
  • nieruchomości komercyjne.
