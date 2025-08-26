Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Galeria nieruchomości jest niezawodnym partnerem na rynku nieruchomości Tajlandii. Z nami inwestycje stają się bezpieczne i przyjemne. Od ponad 15 lat z powodzeniem działamy na rynku tajskim. Nasza reputacja mówi sama za siebie: 5 z 10 naszych klientów pochodzi z rekomendacji, 6 z 10 wraca do nas.
Trzy biura - Pattaya - Phuket - Moskwa
Szukasz nieruchomości nad morzem, nowych mieszkań lub obiektów inwestycyjnych? Mamy wszystko dla rosyjskich inwestorów.
Znamy każdego dewelopera i pracujemy dla naszych klientów.
• Towarzyszymy klientowi od znajomości do parapetu
• Doradztwo prawne
Ponad 4000 transakcji
Najlepsze oferty rynku
• Zyskiwalne inwestycje w nieruchomości
Nowe wydarzenia w Pattaya, Phuket i Bangkok
• Nieruchomości wtórne
