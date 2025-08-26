  1. Realting.com
Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Tajlandia, Pattaya City
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2013
Na platformie
1 miesiąc
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
su-varna.com
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Galeria nieruchomości jest niezawodnym partnerem na rynku nieruchomości Tajlandii. Z nami inwestycje stają się bezpieczne i przyjemne. Od ponad 15 lat z powodzeniem działamy na rynku tajskim. Nasza reputacja mówi sama za siebie: 5 z 10 naszych klientów pochodzi z rekomendacji, 6 z 10 wraca do nas.

Trzy biura - Pattaya - Phuket - Moskwa

Szukasz nieruchomości nad morzem, nowych mieszkań lub obiektów inwestycyjnych? Mamy wszystko dla rosyjskich inwestorów.

Znamy każdego dewelopera i pracujemy dla naszych klientów.
• Towarzyszymy klientowi od znajomości do parapetu
• Doradztwo prawne
Ponad 4000 transakcji
Najlepsze oferty rynku
• Zyskiwalne inwestycje w nieruchomości
Nowe wydarzenia w Pattaya, Phuket i Bangkok
• Nieruchomości wtórne

Usługi

• Towarzyszymy klientowi od znajomości do parapetu
• Doradztwo prawne
Ponad 4000 transakcji
Najlepsze oferty rynku
• Zyskiwalne inwestycje w nieruchomości
Nowe wydarzenia w Pattaya, Phuket i Bangkok
• Nieruchomości wtórne

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 13:59
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
09:00 - 18:00
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Tajlandia
Olga Barteneva
Olga Barteneva
