Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

O agencji

Galeria nieruchomości jest niezawodnym partnerem na rynku nieruchomości Tajlandii. Z nami inwestycje stają się bezpieczne i przyjemne. Od ponad 15 lat z powodzeniem działamy na rynku tajskim. Nasza reputacja mówi sama za siebie: 5 z 10 naszych klientów pochodzi z rekomendacji, 6 z 10 wraca do nas.

Trzy biura - Pattaya - Phuket - Moskwa

Szukasz nieruchomości nad morzem, nowych mieszkań lub obiektów inwestycyjnych? Mamy wszystko dla rosyjskich inwestorów.

Znamy każdego dewelopera i pracujemy dla naszych klientów.

• Towarzyszymy klientowi od znajomości do parapetu

• Doradztwo prawne

Ponad 4000 transakcji

Najlepsze oferty rynku

• Zyskiwalne inwestycje w nieruchomości

Nowe wydarzenia w Pattaya, Phuket i Bangkok

• Nieruchomości wtórne