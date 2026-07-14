Doga Kececioglu

O agencji

Doğa Keçecioğlu jest doradcą nieruchomości z siedzibą w Stambule w Turcji, specjalizującym się w nieruchomości komercyjnych, nieruchomości inwestycyjnych i wybranych możliwości mieszkaniowych dla klientów lokalnych i międzynarodowych.

Pracuje w wielu różnych rodzajach nieruchomości, w tym w budynkach komercyjnych, biurach, jednostkach handlowych, hotelach, działkach gruntowych, miejscach rozwoju, aktywach produkcyjnych, mieszkaniach i willach. Jego praca koncentruje się na dokładnym pozycjonowaniu rynku, analizie inwestycji, wycenie nieruchomości, profesjonalnym marketingu i wsparcia transakcji na koniec świata.

Doğa posiada dyplom z inżynierii środowiskowej i posiada multidyscyplinarne doświadczenie łączące doradztwo w zakresie nieruchomości, analizę finansową, marketing, projektowanie, ocenę techniczną i reprezentację klientów. Jest kandydatem CCIM i certyfikowanym przez ACP, z dodatkowymi szkoleniami i szkoleniami w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Z siedzibą w Stambule i współpracując z siecią RE / MAX Enjoy, Doğa pomaga kupującym, sprzedawcom i inwestorom w całym procesie, od wyboru nieruchomości i analizy rynku do negocjacji, koordynacji dokumentacji i wsparcia zamknięcia. Jego celem jest przedstawienie klientom i inwestorom na całym świecie wiarygodnych, dobrze przeanalizowanych i profesjonalnie sprzedawanych nieruchomości w Turcji. Będąc członkami TIGA, RE / MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM i wiele innych sieci również pomóc zapewnić szybkie i wygodne wyniki.