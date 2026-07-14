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Doga Kececioglu

Turcja,
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
www.dogakececioglu.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

Doğa Keçecioğlu jest doradcą nieruchomości z siedzibą w Stambule w Turcji, specjalizującym się w nieruchomości komercyjnych, nieruchomości inwestycyjnych i wybranych możliwości mieszkaniowych dla klientów lokalnych i międzynarodowych.

Pracuje w wielu różnych rodzajach nieruchomości, w tym w budynkach komercyjnych, biurach, jednostkach handlowych, hotelach, działkach gruntowych, miejscach rozwoju, aktywach produkcyjnych, mieszkaniach i willach. Jego praca koncentruje się na dokładnym pozycjonowaniu rynku, analizie inwestycji, wycenie nieruchomości, profesjonalnym marketingu i wsparcia transakcji na koniec świata.

Doğa posiada dyplom z inżynierii środowiskowej i posiada multidyscyplinarne doświadczenie łączące doradztwo w zakresie nieruchomości, analizę finansową, marketing, projektowanie, ocenę techniczną i reprezentację klientów. Jest kandydatem CCIM i certyfikowanym przez ACP, z dodatkowymi szkoleniami i szkoleniami w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Z siedzibą w Stambule i współpracując z siecią RE / MAX Enjoy, Doğa pomaga kupującym, sprzedawcom i inwestorom w całym procesie, od wyboru nieruchomości i analizy rynku do negocjacji, koordynacji dokumentacji i wsparcia zamknięcia. Jego celem jest przedstawienie klientom i inwestorom na całym świecie wiarygodnych, dobrze przeanalizowanych i profesjonalnie sprzedawanych nieruchomości w Turcji. Będąc członkami TIGA, RE / MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM i wiele innych sieci również pomóc zapewnić szybkie i wygodne wyniki.

Usługi

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie nieruchomości dla kupujących, sprzedawców i inwestorów zainteresowanych tureckim rynkiem nieruchomości.

Nasze usługi obejmują:

  • Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i wynajem

  • Sprzedaż i wynajem nieruchomości komercyjnych

  • Doradztwo w zakresie nieruchomości inwestycyjnych

  • Hotel, ziemi i rozwoju możliwości

  • Analiza aktywów produkcyjnych

  • Badania rynku i wycena nieruchomości

  • Reprezentacja kupującego i wyszukiwanie nieruchomości

  • Reprezentacja sprzedającego i marketing międzynarodowy

  • Wsparcie negocjacyjne

  • Koordynacja ze specjalistami z dziedziny prawa, podatków, oceny i prawa własności w razie potrzeby

  • Zdalne przeglądanie i obsługa prezentacji online dla klientów międzynarodowych

Naszym celem jest oferowanie przejrzystych, dobrze przeanalizowanych i profesjonalnie sprzedawanych nieruchomości w całej Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem Istambułu i kluczowych regionów inwestycyjnych.

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Doga Kececioglu
Doga Kececioglu
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