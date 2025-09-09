  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Maltepe
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul

Maltepe, Turquie
depuis
$413,207
;
20
Laisser une demande
ID: 27692
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Maltepe

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    14

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à vendre dans un complexe à quelques pas du métro à Maltepe

Maltepe, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, est un quartier côtier réputé pour ses vues imprenables sur la mer et les Îles des Princes, visibles depuis de nombreux points de vue. Le quartier offre un style de vie actif et agréable avec ses sentiers pédestres le long du littoral, ses parcs, ses salles de concert et d'événements, ainsi que ses centres commerciaux et de loisirs. Son emplacement se distingue par sa proximité avec la gare de Marmaray, les stations de métro, le terminal des ferries et l'aéroport, ainsi que par ses sentiers côtiers pittoresques et ses espaces verts.

Les appartements à vendre à Maltepe, Istanbul, sont situés à 50 mètres du marché le plus proche, à 350 mètres du métro, à 1 km de la gare de Marmaray et des centres commerciaux, à 1 km du centre commercial Maltepe Piazza, à 16 km du tunnel Eurasie, à 18 km du pont des Martyrs du 15-Juillet et à 23 km de l'aéroport international Sabiha Gökçen.

Le projet se compose de 5 blocs totalisant 458 appartements. Il comprend des parkings intérieurs et extérieurs, des piscines, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des systèmes d'énergie solaire, des sentiers pédestres, un sauna, un hammam, une cafétéria, une aire de jeux pour enfants, un club social, un jardin partagé, un court de tennis, un service de réception, un terrain de basket, un espace squash, une conciergerie, un service de sécurité et des caméras de surveillance.

Les appartements sont équipés d'une cuisine intégrée, de systèmes de purification d'eau avancés, d'une baignoire, d'une buanderie, d'une cabine de douche, d'un dressing, d'une salle de bain attenante, d'un système de domotique, de fenêtres en PVC, d'un balcon, d'une terrasse, d'un système centralisé de télévision par satellite, d'une salle de bain moderne de style Hilton et d'une porte d'entrée en acier.


IST-01687

Localisation sur la carte

Maltepe, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$676,490
Immeuble OBA VOYAGE GARDEN
Oba, Turquie
depuis
$165,381
Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Oba, Turquie
depuis
$154,821
Complexe résidentiel New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turquie
depuis
$699,000
Immeuble Istanbul Atasehir Apartment Complex
Atasehir, Turquie
depuis
$345,077
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Maltepe, Turquie
depuis
$413,207
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Alanya, Turquie
depuis
$163,484
Un complexe résidentiel moderne à seulement 900 m de la plage offre à ses résidents une bonne infrastructure - une piscine, court de tennis, centre de fitness, aire de jeux, parking ouvert, espaces verts.Caractéristiques des appartements Les appartements sont vendus avec finition:mobilier et…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Kargicak, Turquie
depuis
$93,247
Options de finition Аvec finition
Appartements meublés dans le complexe Vega Style:Une chambre (1+1) 55 m2 - 83 000 EURDeux chambres (2+1) 95 m2 - 123 000 EURUn complexe résidentiel moderne situé dans une zone pittoresque et écologiquement propre d'Alanya - Kargilak, à seulement 150 mètres de la mer et de la plage.Les appart…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$135,323
Options de finition Аvec finition
Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande!Appartement meublé d'une chambre (1+1), 70 m2.Yekta Alara Le parc est le plus grand complexe résidentiel haut de gamme dans lequel les infrastructures et l'éco-conception sont entrelacées avec succès.Yekta Alara Parc se compose de tr…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller