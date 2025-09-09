Appartement dans un nouvel immeuble Appartements d'investissement à Antalya près de l'hôpital

  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Akseki
  Appartements d'investissement à Antalya près de l'hôpital

Kepez, Turquie
depuis
$377,890
34
ID: 27934
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Akseki
  • Village
    Kepez

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements d'un nouveau projet à Antalya Kepez

Ces appartements sont situés dans le quartier de Göçerler, à Kepez, Antalya. La région abrite de nombreux projets d'élite et a vu sa valeur augmenter encore avec la construction de l'hôpital municipal.

Ils sont situés à 100 m de l'arrêt de bus le plus proche, à 5,5 km de la gare routière, à 5,9 km du zoo, à 7 km du centre commercial Özdilek, à 11 km des plages de Konyaaltı et à 18 km de l'aéroport.

Le projet, d'une superficie totale de 14 085 m², se compose de 4 blocs. Le projet comprend un ascenseur entièrement automatique à fréquence contrôlée, un hall d'entrée, un système satellite centralisé, des espaces verts spéciaux, un système de chauffage central, un système de générateur, un parking intérieur, des systèmes d'extinction automatique et d'extinction d'incendie, un éclairage par capteurs, un système de ventilation, un adoucisseur d'eau, une piscine, un bassin pour enfants, une salle de sport, un sauna, une aire de jeux extérieure pour enfants, un système de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7, une entrée privée et un bâtiment sécurisé. Le projet a été conçu pour tirer le meilleur parti des conditions géographiques et climatiques grâce à son emplacement et à sa polyvalence. Il est en mesure de donner une nouvelle orientation à la vie commerciale de Kepez, dans la région des montagnes de Masa.

Les appartements de deux chambres comprennent un séjour, une cuisine, une salle de bain et un balcon.

Les appartements à vendre à Antalya sont dotés d'une isolation thermique et phonique, de portes en acier, de menuiseries extérieures en PVC, de revêtements de sol en céramique, de sanitaires, de climatisation multi-flux ou VRF, du chauffage central, d'un chauffe-eau, d'un ensemble intégré, de meubles de cuisine haut de gamme, d'un vestiaire, d'escaliers en aluminium et de garde-corps de balcon.


AYT-03672

Localisation sur la carte

