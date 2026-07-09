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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Eyup Sultan Apartments Project

Bicakci Eyup Sokagi, Turquie
depuis
$285,000
08/07/2026
$285,000
25/05/2022
$77,759
;
15
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ID: 391
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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    Bicakci Eyup Sokagi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

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    Classe
    Classe économique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Pourquoi cette propriété Il est situé à Eyup Sultan, l'une des zones historiques et touristiques les plus importantes de la partie européenne d'Istanbul. C'est un quartier immobilier prometteur près du centre-ville. Une destination pour ceux qui recherchent l'excellence, dans un complexe résidentiel qui allie tradition et modernité. Un réseau de transport essentiel comprend la route internationale TEM, le métro, le tramway et les lignes de téléphérique. Une vue imprenable sur le golfe de la Corne d'Or, près des zones centrales les plus célèbres: Fatih, Maslak, Levent, Sisli. Un titre de propriété prêt qui respecte les conditions de la citoyenneté turque, avec des offres de versement appropriées.

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Bicakci Eyup Sokagi, Turquie
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