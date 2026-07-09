Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Eyup Sultan Apartments Project

Pourquoi cette propriété Il est situé à Eyup Sultan, l'une des zones historiques et touristiques les plus importantes de la partie européenne d'Istanbul. C'est un quartier immobilier prometteur près du centre-ville. Une destination pour ceux qui recherchent l'excellence, dans un complexe résidentiel qui allie tradition et modernité. Un réseau de transport essentiel comprend la route internationale TEM, le métro, le tramway et les lignes de téléphérique. Une vue imprenable sur le golfe de la Corne d'Or, près des zones centrales les plus célèbres: Fatih, Maslak, Levent, Sisli. Un titre de propriété prêt qui respecte les conditions de la citoyenneté turque, avec des offres de versement appropriées.