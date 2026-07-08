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Appartement dans un nouvel immeuble Esenyurt residentional complex

Esenyurt, Turquie
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ID: 341
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Esenyurt
  • Adresse
    Esenyurt Square

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Why this property؟ A modern project with a great location in a very good area This project includes apartment models in several styles with a social space suitable for families In addition to the presence of a school next to the complex, this project is adjacent to a number of facilities and services A vital transport network that connects the project to the most important areas of Istanbul and its centers Ready title deed , with rental guarantee and resale guarantee of apartments

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Esenyurt, Turquie
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