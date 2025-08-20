Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.

Ce projet est situé dans le quartier de Bagcilar, à proximité de la station de métro Yenimahalle, centres commerciaux, écoles, universités et hôpitaux.

Le complexe est construit sur un terrain de 49 000 m2, dont 65% d'espace vert, se compose de 17 blocs, un total de 754 appartements avec des aménagements de 2 + 1 à 4 + 1, avec une superficie de 122 m2 à 208 m2, ainsi que 50 locaux commerciaux.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, qui seront réalisés selon les normes de qualité les plus élevées à partir de matériaux de haut niveau, des unités de cuisine et des salles de bains entièrement équipées.

Date d'achèvement : août 2024.

Infrastructure:

2 piscines semi-olympiques

Salle de fitness

Hammam turc et sauna

Aire de jeux pour enfants

Parc avec aires de loisirs

Terrains sportifs

Magasins et restaurants

Stationnement

Surveillance vidéo 7/24

