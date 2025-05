Complexe résidentiel Apartments in Atasehir area.

Le complexe, situé dans le quartier Ataşehir du côté asiatique d'Istanbul, est construit sur une superficie totale de 42 000 m2, et se compose d'un ou deux blocs - 22 et 32 étages, avec un total de 146 appartements en 2+1, 3+1 et 4+1 plans, allant de 116 m2 à 216 m2.

Autour du projet, vous trouverez de nombreux centres commerciaux et centres commerciaux tels que Metropol, la ville d'Istanbul, etc., des institutions médicales dont l'hôpital Acibadem, le Memorial Ataşehir Hastanesi, etc., ainsi que des universités prestigieuses telles que Acıbadem Üniversitesi et Yeditepe Üniversite, ainsi que des écoles.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, qui seront fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées à partir de matériaux de haut niveau et comprendront un système "Smart Home" et le chauffage central.

Premier paiement 50%!

Pas de versements jusqu'à la fin de la construction !

Date d'achèvement: 4ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

Piscine

Centre de remise en forme

Sauna

Bain turc

Zone de loisirs

Café et restaurant

Stationnement

Sécurité 24/7

Excellent emplacement:

Station de métro Kozyatagi - 450 mètres

Bus - 100 mètres

Marmaray - 10 minutes

E-80 autoroute - 8 minutes

D-100 autoroute - 2 minutes

Centre financier - 10 minutes

Pont de 15 temmuz - 15 minutes

Pont Fatih Sultan Mehmet - 20 minutes

Aéroport de Sabiha Gokcen - 35 minutes

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.