Complexe résidentiel TERRA

TERRA – Confort et style à Alsanjak par le développeur KIBRIS

Complexe résidentiel avec appartements et villas modernes, situé dans l'une des zones les plus populaires de Chypre-Nord - Alsancak.

Il dispose d'un emplacement favorable, d'infrastructures développées et de conditions uniques pour l'achat de biens immobiliers à crédit à 0 % par an.

📍Lieu: Alsanjak

A proximité: Café Gave, Spa Natura SPA & Wellness, restaurants, supermarchés, pharmacies, plage.

À distance de marche - toutes les commodités nécessaires pour la vie.

A proximité - écoles, universités et installations de divertissement.

🏠A propos du projet

Catégorie: appartements et villas

État: Soumis et prêt à emménager

Titre: Bourse (divisée)

Parking: Terrain près des blocs.

📅Conditions d'acquisition

💰 Prêts individuels:

50% – acompte

50% - par l'intermédiaire de la banque pendant 5 ans, à 0% par an

Pour les citoyens de l'UE, il est possible d'émettre un prêt avec un acompte de 35 % et 65 % par l'intermédiaire d'une banque aux mêmes conditions.

Un prêt de 10 ans est également disponible, avec un taux d'intérêt mensuel minimum.

❗ Ne s'applique pas aux objets du marché secondaire (réventes)

🛠️Transfert des appartements

Manqué dans une finition propre standard

Tous les systèmes ont échoué, prêts à vivre

🌿Infrastructure complexe

Zone protégée fermée avec accès 24 heures sur 24

Zones récréatives vertes

Générateur de puissance pour la puissance de secours

Internet à fibre optique haute vitesse

Certification EDGE (norme internationale environnementale)

🏊‍♀️Zones récréatives et sportives

Piscine pour adultes

Piscine pour enfants

jacuzzi

Salle de fitness moderne

TERRA est un logement prêt à l'emploi dans l'un des meilleurs espaces de vie et de loisirs, ainsi qu'une excellente option d'investissement.