Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

2+1 appartement penthouse - 74 m2 + 12 m2 balcon + 31 m2 toit terrasse dans un complexe de luxe à 300 mètres de la mer.
Le complexe est situé dans un endroit pittoresque sur les rives de la mer Méditerranée dans la région d'Esentepe, grâce au paysage réussi, tous les objets du complexe ont une vue imprenable sur la mer et les montagnes.
Le prestigieux club de golf Korineum est à seulement 1 km, et les fenêtres offrent une vue panoramique sur la mer et les montagnes, ce qui rend cet endroit vraiment spécial.
Les appartements sont idéals pour les vacances et la résidence permanente ou la location. Toute l'infrastructure nécessaire pour une vie confortable et des loisirs est à distance de marche.
Principales caractéristiques:
Infrastructure:
Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!