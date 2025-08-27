Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

2+1 appartement penthouse - 74 m2 + 12 m2 balcon + 31 m2 toit terrasse dans un complexe de luxe à 300 mètres de la mer.

Le complexe est situé dans un endroit pittoresque sur les rives de la mer Méditerranée dans la région d'Esentepe, grâce au paysage réussi, tous les objets du complexe ont une vue imprenable sur la mer et les montagnes.

Le prestigieux club de golf Korineum est à seulement 1 km, et les fenêtres offrent une vue panoramique sur la mer et les montagnes, ce qui rend cet endroit vraiment spécial.

Les appartements sont idéals pour les vacances et la résidence permanente ou la location. Toute l'infrastructure nécessaire pour une vie confortable et des loisirs est à distance de marche.

Principales caractéristiques:

Cuisine avec meubles intégrés de haute qualité

Armoires intégrées dans les chambres

Salle de bains entièrement équipée

Tuiles céramiques de haute qualité sur le sol et les murs dans la salle de bains

Fenêtres panoramiques à double vitrage

Terrasse sur le toit 31 m2

Céramique carrelage

Infrastructure pour la climatisation

Infrastructure pour Internet et la télévision

Système électronique de régulation de la pression d'eau dans les robinets

Réservoir de stockage pour eau

Infrastructure:

Plage de sable près du complexe

Grande piscine commune

Parking automobile

Cinéma en plein air

Lieu pour le yoga

Gymnase

Centre SPA

Massage et sauna

Fence autour du territoire

Aménagement paysager et aménagement paysager

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!