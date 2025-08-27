  1. Realting.com
  Chypre du Nord
  Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$203,421
;
13
ID: 27508
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2378
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

2+1 appartement penthouse - 74 m2 + 12 m2 balcon + 31 m2 toit terrasse dans un complexe de luxe à 300 mètres de la mer.

Le complexe est situé dans un endroit pittoresque sur les rives de la mer Méditerranée dans la région d'Esentepe, grâce au paysage réussi, tous les objets du complexe ont une vue imprenable sur la mer et les montagnes.

Le prestigieux club de golf Korineum est à seulement 1 km, et les fenêtres offrent une vue panoramique sur la mer et les montagnes, ce qui rend cet endroit vraiment spécial.

Les appartements sont idéals pour les vacances et la résidence permanente ou la location. Toute l'infrastructure nécessaire pour une vie confortable et des loisirs est à distance de marche.

Principales caractéristiques:

  • Cuisine avec meubles intégrés de haute qualité
  • Armoires intégrées dans les chambres
  • Salle de bains entièrement équipée
  • Tuiles céramiques de haute qualité sur le sol et les murs dans la salle de bains
  • Fenêtres panoramiques à double vitrage
  • Terrasse sur le toit 31 m2
  • Céramique carrelage
  • Infrastructure pour la climatisation
  • Infrastructure pour Internet et la télévision
  • Système électronique de régulation de la pression d'eau dans les robinets
  • Réservoir de stockage pour eau

Infrastructure:

  • Plage de sable près du complexe
  • Grande piscine commune
  • Parking automobile
  • Cinéma en plein air
  • Lieu pour le yoga
  • Gymnase
  • Centre SPA
  • Massage et sauna
  • Fence autour du territoire
  • Aménagement paysager et aménagement paysager

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

