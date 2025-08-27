Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.

Appartement d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse spacieuse et un petit jardin, entièrement meublé et équipé d'appareils modernes.

Le salon est combiné avec la cuisine et la salle à manger. La cuisine dispose d'appareils ménagers: réfrigérateur, plaques de cuisson, four, hotte et machine à laver. Chambre confortable avec intérieur design, lit et armoire intégrée.

Le complexe moderne se compose de 18 blocs de deux étages avec 8 appartements dans chaque bloc, le complexe est idéalement situé et a une distance à pied de l'Université et du Collège Girne American, ainsi qu'une école avec l'éducation en anglais, maternelles et écoles publiques, supermarché, pharmacie, clinique, plages sont à 5 minutes du complexe.

Ce complexe a un excellent emplacement, appartements dans ce complexe sera idéal à louer aux étudiants toute l'année.

Infrastructure:

Piscine

Gymnase

Café

Parc privé

Grande zone verte

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!