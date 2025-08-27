  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.

Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$174,996
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
Laisser une demande
ID: 27505
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi
  • Village
    Agios Georgios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse spacieuse et un petit jardin, entièrement meublé et équipé d'appareils modernes.

Le salon est combiné avec la cuisine et la salle à manger. La cuisine dispose d'appareils ménagers: réfrigérateur, plaques de cuisson, four, hotte et machine à laver. Chambre confortable avec intérieur design, lit et armoire intégrée.

Le complexe moderne se compose de 18 blocs de deux étages avec 8 appartements dans chaque bloc, le complexe est idéalement situé et a une distance à pied de l'Université et du Collège Girne American, ainsi qu'une école avec l'éducation en anglais, maternelles et écoles publiques, supermarché, pharmacie, clinique, plages sont à 5 minutes du complexe.

Ce complexe a un excellent emplacement, appartements dans ce complexe sera idéal à louer aux étudiants toute l'année.

Infrastructure:

  • Piscine
  • Gymnase
  • Café
  • Parc privé
  • Grande zone verte

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Agios Georgios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
