  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complexe résidentiel YeniLand

Complexe résidentiel YeniLand

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$322,530
depuis
$3,013/m²
BTC
3.8364272
ETH
201.0835502
USDT
318 880.1664945
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
29
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32600
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel CC Tower Iskele
Patriki, Chypre du Nord
depuis
$101,811
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$404,940
Quartier résidentiel Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$190,614
Quartier résidentiel Poseidon
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$468,556
Quartier résidentiel Exquisite
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$493,950
Vous regardez
Complexe résidentiel YeniLand
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$322,530
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Aventus Residency
Complexe résidentiel Aventus Residency
Trikomo, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 40–22 000 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Smart Living à la résidence Aventus – Nord de ChyprePlanification et tarification1+1 Terrain (66 m2) - Balcon 14 m2 - à partir de £155,0001+1 Duplex (66 m2) - Balcon 8 m2 - Terrasse sur le toit 32 m2 - à partir de £164,0002+1 Rez de chaussée – Balcon 8 m2 – à partir de 209,002+1 Du…
Développeur
Panah Construction
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Panah Construction
Langues
English, Türkçe
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$174,656
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Afficher tout Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$104,399
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Olea Chypre Le projet attend maintenant tous les investisseurs qui aiment la sérénité et la nature. Olea Cyprus Project répond de manière unique aux besoins intenses de nos clients.En fonction de vos besoins, nous vous proposons : 1+1, 2+1, 3+1 appartements et 2+1, 3+1 penthouses.Nos unités …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller