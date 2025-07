Complexe résidentiel Casa del Mare Project

Découvrez le luxe comme jamais auparavant

Vous vivrez dans une zone magnifique avec sa facilité de transport fournie par sa proximité de l'aéroport, sa distance parfaite à Kyrenia et Casa del Mare , emplacement est juste à côté de la mer.

Ici, la vie est l'expérience inoubliable de la mer, du soleil, du sable, des vacances et des rires face aux vues bleues de la Méditerranée.

Casa del Mare offre un style de vie unique, exclusif et joyeux, où chaque détail est méticuleusement conçu pour le Mediter ultime

Expérience rânienne. La vie ici est l'incarnation de la mer, du sable et du soleil combinée au raffinement, un monde où l'ultime dans le confort et la relaxation est la réalité. Simplement, vous apprécierez la vie à sa plus belle Casa del Mare.

Esentepe, qui se distingue par ses beautés naturelles uniques, sa texture historique, ses plages, ses possibilités de divertissement et son emplacement parfait,

est une magnifique ville méditerranéenne. C'est aussi le choix parfait pour ceux qui veulent nager, bronzer et faire des sports nautiques avec son or

plages surplombant les eaux turquoise de la Méditerranée. Dans les restaurants et les cafés le long de la plage, vous pourrez déguster des fruits de mer frais

et des spécialités locales ainsi que la cuisine internationale. Avec toutes ces caractéristiques, Esentepe est un endroit approprié non seulement pour vivre, mais aussi pour des vacances inoubliables et offre des activités adaptées à tous les âges.

Vous cherchez une escapade méditerranéenne luxueuse qui est l'épitome du style et du confort ? Casa del Mare possède de superbes maisons de vacances,

Studio Appartement, Studio Penthouse, 1+1 Pool House, 1+1 Penthouse, 1+1 Loft, 1+1 Loft Penthouse, 2+1 Loft Penthouse, 2+1 Loft Pool Maison,

Villas de luxe et chambres d'hôtel - toutes avec une vue imprenable sur la mer qui vous coupera le souffle. Que vous recherchiez l'endroit parfait pour

Détendez-vous et détendez-vous, ou cherchez à profiter de l'expérience de vacances de luxe ultime, Casa del Mare est la destination parfaite. Avec un focus

notre projet est conçu pour vous aider à créer des souvenirs inoubliables.