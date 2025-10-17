  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel VM Hills Residence

Golem, Albanie
depuis
$73,072
depuis
$1,413/m²
;
17
ID: 33935
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Réservation d'appartement pour seulement 500 € dans un nouveau projet exclusivement avec nous! Nous vous présentons un projet résidentiel exceptionnel VM Hills Residence à Golem – Albanie, situé sur une colline avec vue sur la mer, à seulement 10 minutes à pied de la plage. L'emplacement offre une combinaison idéale d'un environnement paisible et des équipements civiques complets dans les environs immédiats - restaurants, cafés, magasins et services. Appartements avec la possibilité de paiements d'acomptes! L'agence immobilière I am Albania propose ce projet exclusivement. Le projet est conçu avec un accent sur l'architecture moderne, l'air et beaucoup de lumière naturelle. Chaque appartement dispose d'un balcon ou d'une véranda, avec la plupart des unités offrant une vue magnifique sur la mer et la verdure environnante. Le menu comprend : – études – 1+1 appartements – 2+1 appartements – penthouses exclusifs Les appartements seront remis en état standard, prêts à être meublés selon vos souhaits - idéal comme une maison de vacances familiale ou comme un investissement à long terme. Les résidents auront accès à : – piscine extérieure avec section chauffée – Centre de fitness – salle commune – garage souterrain – donjons sous-sol – espaces communs rénovés Date d'achèvement prévue : fin 2027. Prix: Appartements: 1 200 € / m2 Parking: 12 000 € Donjon sous-jacent: 8 000 € Les réservations sont actuellement possibles pour seulement 500 €. Plan de paiement 20% après la signature du contrat avec le notaire 20% dans les 5 mois suivant le premier versement 20% dans les 5 mois suivant le deuxième versement 20% dans les 5 mois suivant le troisième versement 20% à la remise de l'appartement Le projet est mis en œuvre par un développeur éprouvé avec succès des projets à Golem – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence et Liam Residence. Cette offre est disponible exclusivement par l'intermédiaire de l'agence immobilière I am Albania. Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel ou par téléphone.

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Autres complexes
