Complexe résidentiel VM Hills Residence

Réservation d'appartement pour seulement 500 € dans un nouveau projet exclusivement avec nous!
Nous vous présentons un projet résidentiel exceptionnel VM Hills Residence à Golem – Albanie, situé sur une colline avec vue sur la mer, à seulement 10 minutes à pied de la plage. L'emplacement offre une combinaison idéale d'un environnement paisible et des équipements civiques complets dans les environs immédiats - restaurants, cafés, magasins et services. Appartements avec la possibilité de paiements d'acomptes!
L'agence immobilière I am Albania propose ce projet exclusivement.
Le projet est conçu avec un accent sur l'architecture moderne, l'air et beaucoup de lumière naturelle. Chaque appartement dispose d'un balcon ou d'une véranda, avec la plupart des unités offrant une vue magnifique sur la mer et la verdure environnante.
Le menu comprend :
– études
– 1+1 appartements
– 2+1 appartements
– penthouses exclusifs
Les appartements seront remis en état standard, prêts à être meublés selon vos souhaits - idéal comme une maison de vacances familiale ou comme un investissement à long terme.
Les résidents auront accès à :
– piscine extérieure avec section chauffée
– Centre de fitness
– salle commune
– garage souterrain
– donjons sous-sol
– espaces communs rénovés
Date d'achèvement prévue : fin 2027.
Prix:
Appartements: 1 200 € / m2
Parking: 12 000 €
Donjon sous-jacent: 8 000 €
Les réservations sont actuellement possibles pour seulement 500 €.
Plan de paiement
20% après la signature du contrat avec le notaire
20% dans les 5 mois suivant le premier versement
20% dans les 5 mois suivant le deuxième versement
20% dans les 5 mois suivant le troisième versement
20% à la remise de l'appartement
Le projet est mis en œuvre par un développeur éprouvé avec succès des projets à Golem – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence et Liam Residence.
Cette offre est disponible exclusivement par l'intermédiaire de l'agence immobilière I am Albania.
Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel ou par téléphone.
Localisation sur la carte
Golem, Albanie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs
