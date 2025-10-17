Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE

  1. Realting.com
Golem, Albanie
depuis
$99,489
depuis
$1,658/m²
* Le prix est à titre indicatif
;
ID: 33358
Dernière actualisation: 17/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

English English

🌴 Résidence Palm Paradise — Qerret, Kavajë

Palm Paradise Résidence est un complexe résidentiel côtier moderne situé dans la zone balnéaire paisible de Qerret, l'une des destinations les plus recherchées sur la côte Adriatique de l'Albanie. Conçu pour allier architecture contemporaine, confort et environnement naturel, le projet offre un environnement idéal pour la vie de vacances, la résidence permanente ou un investissement immobilier intelligent.

Située à seulement 300 mètres de la plage, la résidence offre un accès facile à la mer tout en préservant l'intimité et la tranquillité dans une communauté bien planifiée entourée de verdure et de forêts de pins.

Le développement s'étend sur environ 67 000 m2 et dispose d'un concept multifonctionnel comprenant des unités résidentielles, des espaces commerciaux et des installations récréatives, créant ainsi une destination de vie entièrement intégrée.

✨ Caractéristiques principales

  • Complexe moderne avec 20 bâtiments, y compris des blocs résidentiels et un apart-hotel

  • Plus de 1000 appartements avec aménagement flexible (1+1, 2+1, duplex)

  • Taille de l'appartement env. 46,5 m2 à 91 m2

  • Deux niveaux de stationnement souterrain avec une grande capacité

  • Piscine, centre de fitness et espaces verts paysagés

  • Aires de jeux et de loisirs pour enfants

  • Services sur place incluant restaurants, bars, supermarchés et magasins

  • Sécurité et gestion professionnelle des biens 24/7

  • Stations de recharge des voitures électriques et infrastructures modernes

📍 Avantages de localisation

  • Environnement côtier calme près des forêts de pins

  • Près de Durrës (~17 km) et Kavajë (~8 km)

  • Environ 40 minutes de l'aéroport international de Tirana

  • Excellent choix pour la vie, l'utilisation des vacances ou l'investissement locatif

🌊 Concept de style de vie

Palm Paradise Résidence offre un style de vie équilibré où la détente côtière répond au confort urbain moderne. Avec de vastes espaces verts, des installations de loisirs et des services intégrés, le projet crée une communauté de style resort idéale pour les familles, les investisseurs et les acheteurs internationaux à la recherche d'une vie balnéaire de qualité.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 68.0 – 72.0
Prix ​​par m², USD 1,596 – 1,611
Prix ​​de l'appartement, USD 109,556 – 114,886
Appartements 2 chambres
Surface, m² 85.0
Prix ​​par m², USD 1,595
Prix ​​de l'appartement, USD 135,613

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Alimentation et boissons
Loisirs

