Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE

🌴 Résidence Palm Paradise — Qerret, Kavajë

Palm Paradise Résidence est un complexe résidentiel côtier moderne situé dans la zone balnéaire paisible de Qerret, l'une des destinations les plus recherchées sur la côte Adriatique de l'Albanie. Conçu pour allier architecture contemporaine, confort et environnement naturel, le projet offre un environnement idéal pour la vie de vacances, la résidence permanente ou un investissement immobilier intelligent.

Située à seulement 300 mètres de la plage, la résidence offre un accès facile à la mer tout en préservant l'intimité et la tranquillité dans une communauté bien planifiée entourée de verdure et de forêts de pins.

Le développement s'étend sur environ 67 000 m2 et dispose d'un concept multifonctionnel comprenant des unités résidentielles, des espaces commerciaux et des installations récréatives, créant ainsi une destination de vie entièrement intégrée.

✨ Caractéristiques principales

Complexe moderne avec 20 bâtiments, y compris des blocs résidentiels et un apart-hotel

Plus de 1000 appartements avec aménagement flexible (1+1, 2+1, duplex)

Taille de l'appartement env. 46,5 m2 à 91 m2

Deux niveaux de stationnement souterrain avec une grande capacité

Piscine, centre de fitness et espaces verts paysagés

Aires de jeux et de loisirs pour enfants

Services sur place incluant restaurants, bars, supermarchés et magasins

Sécurité et gestion professionnelle des biens 24/7

Stations de recharge des voitures électriques et infrastructures modernes

📍 Avantages de localisation

Environnement côtier calme près des forêts de pins

Près de Durrës (~17 km) et Kavajë (~8 km)

Environ 40 minutes de l'aéroport international de Tirana

Excellent choix pour la vie, l'utilisation des vacances ou l'investissement locatif

🌊 Concept de style de vie

Palm Paradise Résidence offre un style de vie équilibré où la détente côtière répond au confort urbain moderne. Avec de vastes espaces verts, des installations de loisirs et des services intégrés, le projet crée une communauté de style resort idéale pour les familles, les investisseurs et les acheteurs internationaux à la recherche d'une vie balnéaire de qualité.