Complexe résidentiel Liam Residence

Projet résidentiel Résidence LIAM – Golem Nous vous présentons une occasion unique d'entrer dans un nouveau projet résidentiel dans une partie calme mais en développement rapide de la côte albanaise — Golem, à quelques centaines de mètres de la mer. Le projet Liam Residence se caractérise par une architecture moderne, une construction de haute qualité et un emplacement pratique. Paramètres de base: Lieu: Golem (Durrès / district de Kavajë) Distance de la mer: environ 400 m de la plage. Prix: à partir de 1 100 €/m2. Date d'achèvement des travaux : le projet devrait être terminé en janvier 2027. Type de bâtiment: 7 étages + parking souterrain. possibilité de paiement par versements Pourquoi Liam Residence est un excellent choix: Normes de construction modernes – bâtiment avec ascenseurs, matériaux de qualité et conception. Un bon investissement - faible prix d'entrée avec potentiel d'augmentation de valeur, compte tenu de la popularité croissante de la région de Golem. Proximité de la plage - vivre dans la plage sans compromis, idéal pour les loisirs et la vie à long terme. Aménagements flexibles – sélection de différents types d'appartements selon les besoins du client.