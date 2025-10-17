Complexe résidentiel Liam Residence

  1. Realting.com
Golem, Albanie
Prix ​​sur demande
8
ID: 33950
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Projet résidentiel Résidence LIAM – Golem Nous vous présentons une occasion unique d'entrer dans un nouveau projet résidentiel dans une partie calme mais en développement rapide de la côte albanaise — Golem, à quelques centaines de mètres de la mer. Le projet Liam Residence se caractérise par une architecture moderne, une construction de haute qualité et un emplacement pratique. Paramètres de base: Lieu: Golem (Durrès / district de Kavajë) Distance de la mer: environ 400 m de la plage. Prix: à partir de 1 100 €/m2. Date d'achèvement des travaux : le projet devrait être terminé en janvier 2027. Type de bâtiment: 7 étages + parking souterrain. possibilité de paiement par versements Pourquoi Liam Residence est un excellent choix: Normes de construction modernes – bâtiment avec ascenseurs, matériaux de qualité et conception. Un bon investissement - faible prix d'entrée avec potentiel d'augmentation de valeur, compte tenu de la popularité croissante de la région de Golem. Proximité de la plage - vivre dans la plage sans compromis, idéal pour les loisirs et la vie à long terme. Aménagements flexibles – sélection de différents types d'appartements selon les besoins du client.

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
