Complexe résidentiel Liam Residence

Projet résidentiel Résidence LIAM – Golem
Nous vous présentons une occasion unique d'entrer dans un nouveau projet résidentiel dans une partie calme mais en développement rapide de la côte albanaise — Golem, à quelques centaines de mètres de la mer.
Le projet Liam Residence se caractérise par une architecture moderne, une construction de haute qualité et un emplacement pratique.
Paramètres de base:
Lieu: Golem (Durrès / district de Kavajë)
Distance de la mer: environ 400 m de la plage.
Prix: à partir de 1 100 €/m2.
Date d'achèvement des travaux : le projet devrait être terminé en janvier 2027.
Type de bâtiment: 7 étages + parking souterrain.
possibilité de paiement par versements
Pourquoi Liam Residence est un excellent choix:
Normes de construction modernes – bâtiment avec ascenseurs, matériaux de qualité et conception.
Un bon investissement - faible prix d'entrée avec potentiel d'augmentation de valeur, compte tenu de la popularité croissante de la région de Golem.
Proximité de la plage - vivre dans la plage sans compromis, idéal pour les loisirs et la vie à long terme.
Aménagements flexibles – sélection de différents types d'appartements selon les besoins du client.
