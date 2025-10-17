  1. Realting.com
Complexe résidentiel NAREA

Golem, Albanie
depuis
$111,881
depuis
$2,709/m²
;
6
ID: 33949
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Projet résidentiel de luxe avec un hôtel à Qerret! Narea: Découvrez le bijou de la Riviera Adriatique – Votre nouvelle maison avec des vues panoramiques sur la côte albanaise!* * Imaginez une vie où le luxe rencontre une architecture moderne et à couper le souffle. Bienvenue à Narea, un projet révolutionnaire qui définit une nouvelle ère de vie exclusive sur la côte albanaise. Nous sommes situés au coeur d'un quartier de luxe émergent, où la vie pulse avec une marina de yacht nouvellement construite, une promenade élégante, des hôtels de classe mondiale et des services haut de gamme - tous conçus pour les plus exigeants. **Location That Will Enchant:** Narea se tient à quelques pas de la plage dans un endroit lucratif qui devient un symbole emblématique de la Riviera Adriatique. Imaginez un café matinal surplombant la mer sans fin et des promenades du soir le long de la promenade, où le son des vagues se combine avec une atmosphère élégante. **Architecture et confort qui dépassent les attentes : ** Ces trois majestueux bâtiments de 16 étages sont un chef-d'œuvre architectural qui allie l'élégance résidentielle au confort d'un hôtel de luxe. Chaque détail a été soigneusement pensé pour vous assurer de vivre une vie de confort et de style. Narea n'est pas seulement une résidence – c'est un style de vie. **Services et services exclusifs : ** En tant que résident de Narea, vous bénéficierez de services et d'équipements haut de gamme: * **Pools privés: ** Rafraîchissez-vous dans des piscines exclusives où vous pourrez profiter du soleil et vous détendre dans l'intimité. * **Services hôteliers: ** Découvrez chaque jour comme vous êtes en vacances avec des services hôteliers de première classe. * **Un large éventail de services : ** Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main – des boutiques aux restaurants. * **Parking souterrain:** Parking sûr et pratique pour votre maximum de confort. **Investissement dans un avenir qui grandit avec vous :** Narea offre non seulement une maison, mais aussi une occasion d'investissement exceptionnelle dans l'une des destinations les plus dynamiques de la Méditerranée. **Prix pour votre point de vue Accueil:** Nous offrons des appartements avec une vue inégalée et confort. Plus vous êtes haut, plus la vue vous attend : * ** 1er au 8e étage :** Seulement 2300 €/m2 * **9e étage :** 2350 €/m2 * **10e étage :** 2400 €/m2 * ** 11e étage :** 2450 €/m2 * ** 12e étage :** 2500 €/m2 * ** 13e étage :** 2550 €/m2 * ** 14e étage :** 2600 €/m2 * **15ème étage :** 2650 €/m2 * ** 16e étage :** 2700 €/m2 - réservation appartement est de 1% de la valeur de la propriété sélectionnée - versements: - 30% après la signature du contrat au notaire - tous les 5 mois suivants 10% Laissez-vous emporter par la vision du luxe et de l'exclusivité qu'apporte Narea. Votre nouvelle vie sur la côte albanaise vous attend ! ----- Nous serons heureux de vous fournir plus d'informations.

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Loisirs

Dos
