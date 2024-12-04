  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
  Piso en edificio nuevo Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Piso en edificio nuevo Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$500,000
de
$7,150/m²
;
2
ID: 33034
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

English English

Eltiera Heights es el primer desarrollo residencial en las Islas Jumeirah –una dirección conocida por su elegancia tranquila y su entorno natural. Creciendo con una identidad arquitectónica distinta, la torre reúne el diseño fluido, el detalle reflexivo y un estilo de vida arraigado en equilibrio. Situado en el corazón de una de las comunidades más establecidas de Dubai, Eltiera Heights ofrece un nuevo nivel de vida donde el diseño y la comodidad están perfectamente integrados.
Uno, dos, tres dormitorios & Penthouses.
Jumeirah Islands es una de las comunidades residenciales más distinguidas de Dubai, donde la belleza natural y la elegancia arquitectónica coexisten en perfecto equilibrio. Diseñado alrededor de una serie de tranquilos lagos hechos por el hombre, el barrio ofrece una sensación de escape a pocos minutos del centro vibrante de la ciudad. Con exuberantes paisajes, pasarelas arboladas y una colección de residencias cuidadosamente arregladas, proporciona un estilo de vida definido por la calma y la conexión. Mientras que los racimos selectos están completamente cerrados y privados, toda la comunidad mantiene un ambiente de exclusividad, serenidad y accesibilidad sin esfuerzo.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Dejar una solicitud
