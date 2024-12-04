Piso en edificio nuevo Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Eltiera Heights es el primer desarrollo residencial en las Islas Jumeirah –una dirección conocida por su elegancia tranquila y su entorno natural. Creciendo con una identidad arquitectónica distinta, la torre reúne el diseño fluido, el detalle reflexivo y un estilo de vida arraigado en equilibrio. Situado en el corazón de una de las comunidades más establecidas de Dubai, Eltiera Heights ofrece un nuevo nivel de vida donde el diseño y la comodidad están perfectamente integrados.

Uno, dos, tres dormitorios & Penthouses.

Jumeirah Islands es una de las comunidades residenciales más distinguidas de Dubai, donde la belleza natural y la elegancia arquitectónica coexisten en perfecto equilibrio. Diseñado alrededor de una serie de tranquilos lagos hechos por el hombre, el barrio ofrece una sensación de escape a pocos minutos del centro vibrante de la ciudad. Con exuberantes paisajes, pasarelas arboladas y una colección de residencias cuidadosamente arregladas, proporciona un estilo de vida definido por la calma y la conexión. Mientras que los racimos selectos están completamente cerrados y privados, toda la comunidad mantiene un ambiente de exclusividad, serenidad y accesibilidad sin esfuerzo.